Bayırkay'de Zeytin Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Bayırköy beldesindeki zeytin üreticilerine yanelik bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bayırköy Belediyesi salonunda yapılan ve Başkan Mustafa Yaman'ın da katıldığı toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ziraat mühendisleri Selcen Erol, Hatice Derya Aksu ve Osman Karakoyunlu bilgilendirme yaptı. Mühendis Selcen Erol, "Bakanlığımız, 'Zeytin Entegre Mücadele' programına 2014 yılı itibari ile Bilecik ili de dahil edilmiştir. Bu kapsamda, zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapılmakta olduğu Bayırköy ve Sarmaşık beldeleri zeytin bahçelerinde başlıca zararlı zeytin sineği ve zeytin güvesine karşı kontrol tuzakları asılmaktadır. Bu tuzaklar ile haftalık kontroller yapılarak zararlı popülasyonu belirlenmektedir. Ayrıca zeytin bahçelerinin en büyük hastalıklarından biri olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı kontrol ve mücadele yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK