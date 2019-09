Bayern Münih – Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

18.09.2019 11:45

Şampiyonlar Ligi B grubunda Bayern Münih – Kızılyıldız maçı bu akşam oynanacak. Devler Ligi'nde B grubu ilk hafta maçında Bayern Münih, Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, Bayern Münih – Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç hangi kanaldan yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH – KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda Bayern Münih ile Kızılyıldız, Münih kentinde Alianz Arena'da karşılaşacak. Maçı İskoç hakem Bobby Madden yönetecek. TSİ 22.00'da başlayacak maçın yayını Türkiye'de sadece beIN Connect platformu üzerinden olacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

BAYERN MÜNİH – KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Ev sahibi takımda Alaba ile Goretzka, sakatlıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Konuk takımın eksikleri ise cezalı olan Tomane ile sakat olan Rodic.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Hernandez; Kimmich, Tolisso, Coutinho; Gnabry, Perisic, Lewandowski

Kızılyıldız: Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Jander; Canas, Jovancic, Garcia, Marin; Vukanovic, Boakye