Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann
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Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, önümüzdeki sezondan itibaren teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann'ın getirildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, önümüzdeki sezondan itibaren teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann'ın getirildiğini açıkladı.

Bayern Münih, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Hansi Flick'ten boşalacak olan teknik direktörlük koltuğunu çok kısa bir sürede doldurdu. Alman ekibi, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de görevini sürdüren genç teknik adam Julian Nagelsmann ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

JULIAN NAGELSMANN: BAYERN MUNIH BENİM İÇİN EŞSİZ BİR FIRSATSezon sonu RB Leipzig'teki görevinden ayrılacak olan Julian Nagelsmann, aldığı kararla ilgili olarak kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bayern Münih'te çalışmak istediğini hiçbir zaman gizlemediğini vurgulayan genç teknik adam, "Bayen Münih, benim için eşsiz bir fırsat. RB Leipzig yönetim kuruluna, bir çözüm buldukları için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak için henüz erken çünkü buradaki işim daha bitmedi. Görevim sona erene kadar her şeyimi vereceğim. Şimdi sezonu en başarılı şekilde bitirebilmek için kalan üç lig maçına ve Almanya Kupası yarı finaline odaklanma zamanı" dedi.

Öte yandan Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden BILD'e göre Bayern Münih, Nagelsmann'ın transferi için RB Leipzig Kulübü'ne 25 milyon euro ödeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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