Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te geçici olarak teknik direktörlük görevine gelen ve Alman devi ile bu sezon büyük başarılara imza atan Hans Flick, ülkesinde yılın teknik direktörü seçildi.

Bayern Münih ile bu sezon başarıdan başarıya koşan Hans Flick, Almanya'da yılın teknik direktörü oldu.

Alman Spor Gazetecileri Derneği tarafından yapılan oylamada Flick, 223 oyla ilk sırada yer aldı. İngiliz ekibi Liverpool ile şampiyonluk yaşayan Jürgen Klopp ise topladığı 164 oy ile ikinci sırada kendisine yer buldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Alman teknik adam söz konusu ödülle ilgili, "Elbette çok mutluyum. Bu ödülü aynı zamanda tüm ekibim adına alıyorum. Ben tüm çalışanlarımızın her birinden her gün en iyi desteği alıyorum" şeklinde konuştu.

İLK SEZONUNDA 3 KUPA KAZANDI

Bayern Münih'te 2019 yılının kasım ayında göreve başlayan Hans Flick, Bavyera ekibiyle bu sezon lig şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

OYLAMA SONUCU

1. Hans Flick (FC Bayern Münih) - 223 oy

2. Jürgen Klopp (FC Liverpool) - 164

3. Christian Streich (SC Freiburg) - 40

4. Marco Rose (Borussia Mönchengladbach) - 26

5. Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) - 21

6. Uwe Neuhaus (Arminia Bielefeld) - 16

7. Urs Fischer (1. FC Union Berlin) - 11

8. Lucien Favre (Borussia Dortmund) - 5

9. Florian Kohfeldt (Werder Bremen) - 3

10. Steffen Baumgart (SC Paderborn 07) - 2