Bayern Münih, genç futbolcusu Musiala'yla 2026 yılına kadar mukavele yaptı
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Bayern Münih, genç futbolcusu Musiala'yla 2026 yılına kadar mukavele yaptı

05.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:00
Bayern Münih, genç futbolcusu Musiala'yla 2026 yılına kadar mukavele yaptı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, genç futbolcusu Jamal Musiala ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, genç futbolcusu Jamal Musiala ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Alman kulübünün açıklamasına göre, 18 yaşındaki Jamal Musiala ile 2026 yılına kadar sürecek bir mukavele yapıldı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Musiala'nın kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasıyla ilgili olarak, "Yetenekli oyuncuları keşfetme, onları geliştirme ve ardından profesyonel takıma entegre etme sistemimizin meyveler vermesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Musiala'nın ise, "Dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorum ve her gün antrenmanda onlardan bir şeyler öğreniyorum. Bayern Münih ile kupalar kazanmak istiyorum. Hedefim Bayern Münih'in önemli bir oyuncusu olmak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

2003'te Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Musiala, 7 yaşındayken İngiltere'ye gitti. Southampton ve Chelsea kulüplerinin altyapısında oynayan Musiala, 2019 yılında Bayern Münih'e transfer oldu.

İngiltere'nin 15, 16, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Musiala, Almanya'nın da 16 yaş altı milli takımında görev aldı.

Genç oyuncu, geride kalan hafta Almanya Milli Takımı'nda oynayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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