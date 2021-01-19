Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

19.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:41
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund . Peki Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı 19 Ocak Salı günü (bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçını A Spor , Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, BayArena, Leverkusen'da oynanacak.

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