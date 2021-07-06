Baydilli'den altyapı seçmelerine katıldı
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Baydilli'den altyapı seçmelerine katıldı

Baydilli'den altyapı seçmelerine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyespor'un alt yapı seçmelerini ziyaret ederek küçük futbolcu adaylarıyla bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyespor'un alt yapı seçmelerini ziyaret ederek küçük futbolcu adaylarıyla bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Baydilli, Karaköprü Belediyespor' un geleceğin futbolcularını yetiştirmek için yaptığı altyapı seçmelerini ziyaret etti. Futbolculuk hayaline ulaşmak için seçmelere katılan gençleri ziyaret eden Baydilli seçmeleri izlerken, bir süre gençlerle sohbet edip hayallerinin peşinden koşmaları ve çok çalışmaları konusunda tavsiye verdi. Beydilli, "Sporcu olma hayali olan gençlere yol açmak, yardımcı olmak için Karaköprü Belediyespor'un altyapısına önem veriyoruz ve yeni yetenekleri keşfetmek için seçmeler yapılıyor. Biz de bu seçmeleri ziyaret edip hem durumu öğrenmek hem de seçmelere katılan kardeşlerimize biraz olsun moral ve destek vermek istedik. Seçmelere katılan tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum, inşallah buradan başlayıp çok daha iyi yerlere gelirler" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Doğukent Spor Merkezi sahasında yapılan seçmeleri izleyen Başkan Baydilli'ye Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Baydilli'den altyapı seçmelerine katıldı
Baydilli'den altyapı seçmelerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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