Bayburt'ta 4 çiftçiye 400 koyun verildi
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Bayburt'ta 4 çiftçiye 400 koyun verildi

09.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:50
Bayburt'ta 4 çiftçiye 400 koyun verildi

Bayburt'ta, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında 4 çiftçiye 400 koyun teslim edildi.

Bayburt'ta, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında 4 çiftçiye 400 koyun teslim edildi.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, merkeze bağlı Kitre köyünde koyun dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim, burada yaptığı konuşmada, koyunculuğun geliştirilmesinin amaçlandığı projenin milli ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi.

Projenin uygulanabilirliği açısından Bayburt'un en uygun illerden biri olduğunu vurgulayan Epcim, "Bayburt içinde de Kitre köyünün geniş, kaliteli meraları olması sebebiyle özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Köyümüzde şu anda 16 kişi müracaatta bulundu. Bu rakamın 35'i bulacağına inanıyorum." dedi.

Epcim, projeye destek veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile projenin Bayburt'a kazandırılmasında yoğun çabaları olan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'a teşekkür etti.

Milletvekili Fetani Battal da ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Bayburt için projenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Projenin, Bayburt'un bütün köylerinde yaşamaya değer doğal ortamlar sunmak açısından çok önemli bir adım olduğunu dile getiren Battal, "Projeye katılan ve 'bu çalışmada ben de varım' diyen dostlarımıza, kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kitre Köyü Muhtarı Kurban Özyıldırım da projeyle yetiştiricilerin umutlarının yeniden yeşerdiğini belirterek, "Köyümüzde şimdiye kadar 200 koyun vardı. Bu projeyle koyun sayımızı 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, projenin ilk etabı kapsamında 4 çiftçiye 400 koyun teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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