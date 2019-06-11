Bayburt'ta 17 köyün tapu tescil çalışmaları tamamlandı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı 17 köyde tapu tescil işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'un Demirözü ilçesinde, "Bayburt Merkez Demirözü Köyleri ve Gümüşhane İli Salyazı Beldesi Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH)" işi kapsamında toplam 31 bin 733,660 hektar alanda 17 köyün tapu tescil çalışmalarının tamamlandığını ve tapularının hazırlandığını belirtti.

Merkez ilçeye bağlı Akşar, Nişantaşı ve Kırkpınar köyleri ile Arpalı Beldesi Cumhuriyet ve Hürriyet mahallerini kapsayan, "Bayburt Akşar Mehmet Aslan Göleti Arazi Toplulaştırması ve TİGH" işinde ise bin 813,46 hektar alandaki çalışmaların ise devam ettiğini vurgulayan Aydın, bu iş kapsamında bin 43 tapu senedi hazırlandığını aktardı.

Aydın, sulama projelerinde kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için kanalların ve yolların planlanması ve uygulamasının parsel sınırlarına bağlı kaldığına, yani arazi sınırlarından geçirildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 azalmaktadır."

Arazi toplulaştırma çalışmalarının, ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağladığının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır, parsel büyüklüğü artar, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır, sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri de en az iki kat artmaktadır."

Kaynak: AA