Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

13.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:54
Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu.

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu.

Kış aylarında çatıda biriken kar ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için Bayburt Belediye binasının çatısına kar, buz eritme sistemi döşendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber belediye binasının çatısına döşenen kar, buz eritme sistemi ve kar tutucu sistemi çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Pekmezci, "Vatandaşlarımız ve araç sürücülerinin bu çalışma ile artık kış mevsimde kurumumuz çatısından sarkan buzlar ve kar düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerinin önüne geçilecek" dedi. - BAYBURT

Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cizre Belediyesi modern hizmet binasına kavuşuyor (2)
Cizre Belediyesi modern hizmet binasına kavuşuyor (2)
Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı
Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol açıldı, cenaze defnedildi
Bayburt'ta kardan kapanan yol açıldı, cenaze defnedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Cemal Hünal Gülben Ergen
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayburt Belediye binasının çatısı kar, buz eritme sistemine kavuştu - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:56:58. #1.14#
title