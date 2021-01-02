Batuhan Karadeniz Trabzonspor'u takibe aldı, transfer iddialarını güçlendirdi

Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, futbol basamaklarını çok hızlı çıkmıştı. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, şu ana kadar 12 farklı takımda oynadı. Arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdürüyor. Beyaz Grup'ta Manisa FK'nın ardından 2. sırada bulunan Trabzon ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

"TRABZONSPOR'DA OLMAZ MI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'da her geçen yeni bir forvet ismi gündeme gelirken Batuhan Karadeniz'in Karadeniz devinin listesinde olduğu iddia edilmişti. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sinyali vermiş, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Daha güçlü, daha seri zaten golcü. Trabzonspor'da olmaz mı diye düşünüyorum.'' paylaşımını yapmıştı.

SADECE 81 DAKİKA

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Batuhan'ın Trabzonspor'u takibe alması transfer iddialarını güçlendirdi.

2013/2014 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Batuhan, çıktığı 4 resmi maçta 81 dakika sahada kalmıştı. Skor katkısı veremeyen Batuhan'ın sözleşmesi 6 ay sonra feshedilmişti.

(Fanatik)