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Batuhan Karacakaya diskalifiye olacak mı?

Batuhan Karacakaya diskalifiye olacak mı?
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Survivor 2025 All Star'da Mavi Takım'dan Batuhan ve Almeda'nın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek çanta çaldıkları iddiası büyük yankı uyandırdı. Peki, Batuhan Karacakaya diskalifiye olacak mı?

Survivor All Star 2025'in iddialı yarışmacılarından Almeda Baylan, yarışmadaki başarısı ve kavgalarıyla adından söz ettirme devam ediyor. Peki, Batuhan Karacakaya diskalifiye olacak mı?

SURVİVOR KONSEYİ KARARI AÇIKLANDI MI?

Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı'nın Almeda Baylan ile diskalifiye konuşması yapması sosyal medyada gündem oldu. Almeda'nın yarışmada çalışan bir görevliye şiddet uyguladığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı ise olayı şu sözlerle anlattı:

"Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz."

Bu akşam alınacak karar açıklanacak.

Batuhan Karacakaya diskalifiye olacak mı?

BATUHAN KARACAKAYA DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Survivor 2025 All Star'da Mavi Takım'dan Batuhan ve Almeda'nın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek çanta çaldıkları iddiası büyük yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde olayı doğruladı.

Ilıcalı "Ekibimiz pusuya yattı, Almeda her şeyi itiraf etti" diyerek adeta bir bomba patlattı.

Almeda konseyde suçlamaları kabul ederek, "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım" dedi. Ancak Batuhan, suçlamaları reddederek, "Bize tuzak kuruldu!" diyerek yapım ekibine sert çıktı. Ilıcalı'nın soğukkanlı yanıtı ise tartışmayı noktaladı: "Almeda itiraf etti."

Konsey kararları bu akşam açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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