Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki şahsı arama çalışmalarına ara verildi Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki şahsı arama çalışmalarına ara verildi Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki şahsı arama çalışmalarına ara verildi.

Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki şahsı arama çalışmalarına ara verildi

VAN - Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki şahsı arama çalışmalarına ara verildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş isimli şahıslar için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş 28 Haziran 2020 günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen kayıp tekneyi arama çalışmaları havadan ve gölde gün boyu devam etti.

Teknede sağ kurtulan Akbaş'da arama çalışmalarına katıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter, İHA ve botlarla teknenin battığı iddia edilen bölgeye olayda sağ kurtulan Medeni Akbaş da güvenlik güçlerinin nezaretinde getirildi. Akbaş, yaşananları anlatarak tekneyle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalar sürdürüldü. Medeni Akbaş, daha sonra sahil güvenlik botu eşliğinde teknenin battığı iddia edilen yeri tarif etmek üzere limanda hazır bekletilen tekneyle göle açıldı. Gölde yaklaşık iki saat Akbaş'ın katılımıyla yapılan çalışmalar sonuç vermedi.

Gün boyu yürütülen çalışmalara yarın sabah devam etmek üzere ara verildi.

Kaynak: İHA