Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama
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Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama

Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, Goldex Coin Türkiye Temsilcisi olan Devasa Bilişim yetkilisi Sefa Aydın, şirketiyle ilgili battığı ve yurt dışına kaçtığı iddialarına ilişkin, "Çıkan haberler sonrası panik satışına başlanacaktı.

Bolu'da, Goldex Coin Türkiye Temsilcisi olan Devasa Bilişim yetkilisi Sefa Aydın, şirketiyle ilgili battığı ve yurt dışına kaçtığı iddialarına ilişkin, "Çıkan haberler sonrası panik satışına başlanacaktı. Kullanıcılarımız zarar görmesin diye ileri bir tarihe kadar tahtayı açmama kararı aldık" dedi.

Bolu'da, 2011 yılından itibaren bilişim sektöründe faaliyet gösteren Goldex Coin'in Türkiye temsilcisi olan Devasa Bilişim yetkilisi Sefa Aydın, 23 Nisan günü açılışını yaptığı kripto parayla ilgili yaşanan sistemsel sorunlar sonrasında alım satımları durdurdu. Kullanıcıların sisteme girememesi üzerine sosyal medyada şirketin battığı ve yöneticilerinin yurt dışına kaçtığına yönelik haberler çıktı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aydın, sosyal medyada çıkan haberlerden sonra kullanıcıların zarar görmemesi için Goldex Coin Token'in alış satışını ileri bir tarihe kadar durdurduklarını belirtti.

"Para iadeleri başladı"

Kamuoyunda çıkan haberlerden sonra panik satışlarını önlemek için sistemi kapattıklarını ancak kullanıcıların paralarını iade etme sürecine başladıklarını belirten Aydın, "Bizim 4 ay önce lanse ettiğimiz bir tokenin açılışıyla ilgili lansmanlar yapıldı. 23 Nisan günü saat 19.20 gibi açılışımız olacaktı. Fakat 22 Nisan günü malum borsanın batması ardından da ertesi gün diğer borsanın açıklama yapması sebebiyle bizim de aynı gün 23 Nisan'da ani yüklenmelerden dolayı kısa bir kesinti yaşandı. Bu kesintiden dolayı da sosyal medyalarda bizlere battı, kaçtı, şirket kapatıldı gibi yalan haberler yayılmaya başlandı. Ortalama 1 saate yakın aşırı yüklenmeden kaynaklı girebilenler oldu, giremeyenler oldu. Kapalıdan kastımız da bu. Sadece aşırı yüklenmeden sistemler kilitlendi. İçeride 5-10 bin kullanıcı girebilirken geri kalan kullanıcıların sistemin yoğunluğundan kaynaklı sırada beklemesinden kaynaklı bir durum yaşandı. Daha sonra ekibimizle birlikte sabaha kadar çalıştık. Durumları düzelttik. Sunucularımızı güncelledik. Fakat sabah 07.00'de çoktan haberlerin yayıldığını gördük. Bu haberlerle sistemi açmama kararı aldık. Panik satışına başlanacaktı. Kullanıcılarımız zarar görmesin diye biz tahtayı açmama kararı aldık. Çünkü satışa yüklenildiğinde koyduğumuz balansı aşacaklar ve fiyatı çok düşecekti. Kullanıcılarımız çok zarar görecekti. Eğer açsaydık bize ithamda bulunulan dolandırıcı gibi kelimeleri resmen kanıtlayacaktık. Biz de bu yüzden ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Şuanda da kullanıcılarımız mağdur olmaması için kendimiz iade süreçlerini başlattık. İsteyen kullanıcılarımız bize başvuruda bulunuyor ve başvuru sonucunda teyidini aldığımız kişilere para iadelerini eksiksiz bir şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)

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Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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