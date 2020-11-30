Batman'da ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı
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Batman'da ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı

30.11.2020 15:20 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:24
Batman'da ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Batman'da toplam araç sayısı 45 bin 557'ye ulaşırken, ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı.

2019 yılı ekim ayında Batman'da toplam araç sayısı 45 bin 114 iken, 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artarak 45 bin 557 oldu. Batman'da otomobil sayısı 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 bin 111 oldu. Batman'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 15 bin 111 otomobil, 2 bin 716 adet minibüs, 288 adet otobüs, 11 bin 376 adet kamyonet, 2 bin 572 adet kamyon, 7 bin 29 adet motosiklet, 6 bin 95 adet traktör ve 370 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

2020 yılı ekim ayında Batman'da toplam bin 349 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 593 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 418 adet ile kamyonet, 117 adet ile traktör, 89 adet ile motosiklet, 80 adet ile minibüs, 51 adet ile kamyon ve 1 adet otobüs izledi.

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2020 yılı ekim ayında Batman'da 383 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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