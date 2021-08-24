Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var

Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin batısında saksı mezar olarak kullanılan kompozit hazır mezarlar, 40 yıl ömürleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin batısında saksı mezar olarak kullanılan kompozit hazır mezarlar, 40 yıl ömürleriyle dikkat çekiyor.

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde mermercilik yapan Erhan Altun, yaklaşık 4 yıl önce kente kompozit hazır mezar getirdi. Kompozit hazır mezarlar ekonomik, uzun ömürlü, kolay kuruluma sahip, sağlam, hafif ve dayanıklı olması özellikleriyle mermer mezardan ayrılıyor. 5 parçadan oluşan mezarlar bir yapbozun parçaları gibi birleştirilerek monte ediliyor. Vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmeyen kompozit hazır mezarlara talep ise orta düzeyde ilerliyor. Mermer mezarların fiyatı 3 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkarken, kompozit hazır mezarlar 3 bin 500 liradan alıcı buluyor. Batıda saksı mezar olarak da kullanılan kompozit hazır mezarlar, il dışından da alıcı buluyor.

DAHA EKONOMİK, DAHA UYGUN

"Kompozit mezar 5 parçadan oluşuyor. Dayanıklı, dağılma yok, çimento yok, kum yok. Özellikleri uzun ömürlü olması, soğuğa sıcağa dayanıklı olması, pratik olması, ekonomik olması. Sivas dışına da gönderiyoruz. Sivas içine de yapıyoruz. İsteyen olduktan sonra göndermede sıkıntı yok. Bu hazır kompozit mezar, mermer mezara nazaran daha ekonomik ve uygun. Daha uzun ömürlü. Şu anda montajımız 3 bin 500 lira. Normal mermer mezarlar 3 bin liradan başlıyor 10 bin, 20 bin, 30 bine kadar çıkıyor" dedi.

SAKSI MEZAR OLARAK DA KULLANILIYOR

"Bu preste yapılıyor. Birkaç malzemenin karışımıyla yapılıyor. 5 parçamız 12 adet vidayla kurulumu yapılıyor. Talep fena değil. Çok iyi de değil kötü de değil. Çünkü yeni bir ürün olduğu için insanların alışması zaman alıyor. Bunu ağırlıklı batıda saksı mezar olarak kullanıyorlar. Fabrika dayanıklılığına 40 yıl garanti veriyor. Kasıt olmadığı sürece 40 yıl garantili. Sivas'ta tek benim, başka yapan yok" diye konuştu.

(Demet Karakuş - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:11:47. #1.16#

title