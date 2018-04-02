Batı Akdeniz'den İhracat Artıyor

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracat geçen ay 157 milyon 269 bin 919 dolar oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'den ihracatın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,97'lik artışla 157 milyon 269 bin 919 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

1 Ocak-31 Mart 2018 arasındaki ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,21 artışla 462 milyon 897 bin 483 dolara yükseldiğini belirten Satıcı, gelecek 10 günlük dönemde bölge ihracatının 500 milyon doları aşmasını beklediklerini kaydetti.

Sektör bazında incelendiğinde yılın ilk 3 ayında bölgeden en fazla yaş meyve ve sebze ürünleri ihracatı yapıldığını ifade eden Satıcı, bunu sırasıyla madencilik ürünleri, kimya, ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar mamullerinin takip ettiğini aktardı. Satıcı, "Yaş meyve sebze ürünlerinde 137 milyon 756 bin 567 dolar, madencilik ürünlerinde 111 milyon 131 bin 142 dolar, kimya ürünlerinde 41 milyon 497 bin 972 dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde 35 milyon 196 bin 150 dolarlık ihracat yapıldı." ifadesini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde Batı Akdeniz'den 129 ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Satıcı, "Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Avustralya'ya kadar dünyanın her yerine ihracat gerçekleştirilmesi gelecek adına umut verdi. En fazla ihracat ise sırasıyla Çin, Rusya, Romanya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı." açıklamasında bulundu.