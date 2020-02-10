Batı Afrika'da terörle mücadeleye 1 milyar dolar ayrıldı
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Batı Afrika'da terörle mücadeleye 1 milyar dolar ayrıldı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, terör örgütleri ve diğer güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla 1 milyar dolar ödenek ayırdı.

10.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:50
Batı Afrika'da terörle mücadeleye 1 milyar dolar ayrıldı

Batı Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, terör örgütleri ve diğer güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla 1 milyar dolar ödenek ayırdı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin danışmanı Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya, Sahel, Çad Gölü Havzası ve Afrika'nın diğer bölgelerindeki terörist faaliyetleri şiddetle kınıyoruz. Sahra Altı Afrika'da terör ve güvenlik sorunlarıyla mücadelede ECOWAS, 1 milyar dolar ödenek ayırdı." ifadelerini kullandı.

Shehu, ECOWAS tarafından Gambiya'da barış ve istikrarın sağlanmasına ve Gine Bissau'da seçimlerin başarılı şekilde düzenlenmesine destek verildiğini, bölgedeki istikrarın korunması için gereken adımların da atılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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