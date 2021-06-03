Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor

Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Bursaspor'da hareketli günler yaşanıyor. 5 Haziran'da yapılacak olan kongrede yönetime aday olan Emin Adanur, teknik direktör Mustafa Er'le kesin olarak anlaştıklarını, Pablo Martin Batalla'yla da her konuda el sıkıştıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler 5 Haziran'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetime aday olan Emin Adanur, kongreye 48 saatten az bir süre kala dikkat çeken hamleler yaptı. Adanur, Teknik Direktör Mustafa Er'le her konuda anlaştıklarını belirtirken, Pablo Martin Batalla'yla da el sıkıştıkları dile getirdi. Batalla, Mustafa Er'in ekibinde yer alacak ve birçok konuyla ilgili de sorumluluk verilecek.

Batala, Arjantin ve Avrupa turuna çıkacak

Emin Adanur ve ekibinin göreve gelmesi halinde, Pablo Martin Batalla, önce Arjantin ardından da Avrupa turuna çıkacak. Önemli görüşmeler yapacak olan Batalla, ardından Mustafa Er'in belirlediği 7-8 futbolcunun transferi için girişimlere başlayacak. Emin Adanur ve Mustafa Er ile bu akşam saatlerinde 2 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Batalla'nın Bursaspor'dan alacaklarını ertelediği, Adanur ve yönetimine her konuda güvendiğini dile getirdiği öğrenildi. Emin Adanur ayrıca, daha önce 30 günde açacağını belirttiği transfer tahtasını 15 günde halledeceklerini ve gerekli olan programı kurduklarını söyledi. Bu arada daha önce Atatürk Stadı'nın çimleri ile ilgilenen Muhittin İpek'le de anlaşıldığı belirtildi. - BURSA

Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor
Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Muharrem İnce Hasan Polatkan
Magazin Bergen Hadise Müge Anlı İlker Kaleli
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batalla, Bursaspor için Arjantin ve Avrupa turuna çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 00:07:54. #1.13#

title