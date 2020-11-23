Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi

Yürürlüğe giren torba yasa Bağ-Kur'a olan borçları sildirme imkanı getirirken eski günlerini satın almak isteyenler için de indirim avantajı sunuyor. Gününü dolduranlar bu sayede emekli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı yasa ile vatandaşın devlete olan borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Yasa aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların değişik haklarının düzenlendiği bir istihdam paketini de kapsıyor. Burada işverenlere önemli teşvikler getirildi. Özellikle ilave istihdamda işçilerin primlerini devlet üstelendi. Böylece yeni işçi alan işverenler prim yükünden kurtulacak.

Yasanın içinde yer alan ve prim ve vergi borçlarının yapılandırılmasını içeren düzenleme ile milyonlarca vatandaş borçlarını daha düşük enflasyon farkı ile ödeyecek. Hatta borcunu peşin ödemek isteyenler için bu farkın yüzde 90'ı da silinecek. Taksitle ödemek isteyenlere de düşük oranlarda katsayı eklenecek ve 18 eşit taksite bölünüp iki ayda bir ödeme imkanıyla 36 aylık vade yapılabilecek.

Söz konusu düzenlemenin içinde özellikle Bağ-Kur borcu olanlar için de çok önemli değişiklikler yer aldı. Düzenlemede Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

BORÇTAN KURTULMA İMKANI

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in aktardığına göre, Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.

İlk taksit ödeme süresi içinde yani 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksit seçilirse, borçlar belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.

SİLDİRMEK MÜMKÜN OLACAK

Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

Dondurulan sigorta sürelerinin tamamı, daha sonra istenirse ihya edilebilecek. Yani tekrar satın alınarak emeklilik hesabında kullanılacak. Burada ileride yapacağınız ihyaları o dönemki asgari ücret üzerinden ödemeniz gerekecek. Tabi sürenin bir kısmını değil tamamını da almanız gerekiyor.

ŞİMDİ DÜŞÜK ÖDEME VAR

İhya işlemini yani satın alma işlemini bu yasanın kapsamında yapmak isteyenler için ise çok önemli bir avantaj getirildi. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, Aralık ayı başından itibaren 2 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihya başvurusunda bulunabilecek.

Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Özellikle geçmiş dönemlerden borcu olanlar böylece bugünkü değer yerine çok daha az bir tutarla emeklilik imkanına kavuşacak.

Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek.

PUAN AVANTAJI VAR

Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. Prim indiriminden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.

Borcu bulunduğu için prim indiriminden yararlanamayanlar öncelikle yeni çıkan yapılandırma hakkı için başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.

GENELGE YAYIMLANDI

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu da 17 kasım 2020 tarihli ve 2020/45 numaralı genelgeyi yayımladı. Genelge ile yapılandırma düzenlemesinden nasıl yararlanılacağı ile ilgili usullerde bütün ayrıntılarıyla anlatıldı. Söz konusu genelgeye SGK'nın internet sitesinden ulaşmak mümkün.

ONLİNE BAŞVURU

Bu arada yapılandırma için gerek e-devlet üzerinden gerekse kurumların internet siteleri vasıtasıyla online başvuru imkanı da getiriliyor. Böylece pandemi şartları altında yüz yüze başvuru ya da kurumlardaki yığılmalar da önlenmiş olacak.