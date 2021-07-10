Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
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Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi

Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2'nci gününde 54 başpehlivan kura çekiminin ardından eşleşerek çayıra çıktı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2'nci gününde 54 başpehlivan kura çekiminin ardından eşleşerek çayıra çıktı. Güreşlerde favori olarak gösterilen altın kemerli güreşçiler Ali Gürbüz ve Orhan Okulu, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başarırken, 2 kez başpehlivan olan Mehmet Yeşilyeşil, rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilerek elendi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlar 1'nci tur müsabakaları tamamlandı. 54 Başpehlivanın kura çekiminin ardından başlayan 1'nci tur güreşlerinde, altın kemerli favori güreşçilerden Ali Gürbüz rakibi Osman Özgün'ü, Orhan Okulu ise rakibi Ahmet Serbest'i yenerek bir üst tura çıktı. Kırkpınar'da en çok altın kemeri kazanan güreşçilerden Recep Kara ise rakibi Hasan Cengiz'i puanlamada yenerek turladı. Altın kemer sahibi diğer güreşçiler Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Fatih Atlı'da rakiplerini yenerek başpehlivanlı güreşlerinde 2'nci tura yükseldi.

YEŞİLYEŞİL İLK TURDA ELENDİ

Kırkpınar yağlı güreşlerinde 2009-2010 yılarında Kırkpınar Başpehlivanı olup 2 kez altın kemeri takan Mehmet Yeşilyeşil sürprizi yaşandı. Başpehlivanlık 1. tur güreşlerinde rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilen Mehmet Yeşilyeşil, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sürpriz şekilde elendi. Kura öncesi konuşan başpehlivanlardan Recep Kara, Orhan Okulu ve Fatih Atlı ise altın kemer için iddialı olduklarını söyledi.

- Edirne
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi - Haberler Spor
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