660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılanması Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayranları ile fotoğraf çektirmesi Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün açıklamaları Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün otobüse binmesi Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün kupayı havaya kaldırması ANTALYA - 660.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılanması

Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayranları ile fotoğraf çektirmesi

Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün açıklamaları

Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün otobüse binmesi

Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün kupayı havaya kaldırması ANTALYA - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da hemşehrileri tarafından karşılandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama - Haberler Spor
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