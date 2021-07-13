660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılanması Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayranları ile fotoğraf çektirmesi Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün açıklamaları Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün otobüse binmesi Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün kupayı havaya kaldırması ANTALYA - 660.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılanması
Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hayranları ile fotoğraf çektirmesi
Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün açıklamaları
Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün otobüse binmesi
Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün kupayı havaya kaldırması ANTALYA - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da hemşehrileri tarafından karşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden