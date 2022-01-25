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Baskil'de gençler kardan İglo evi yaptı

Baskil'de gençler kardan İglo evi yaptı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde gençler kardan kardan Eskimo evi (İglo) inşa yaptı.

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde gençler kardan kardan Eskimo evi (İglo) inşa yaptı.

Canbeyler Mahallesinde gençlerin 2 metre yüksekliğinde yaptığı Eskimo evi ilgi gördü.

Gençlerden Abdulselam Atlı, ilçede 5 gündür kar yağışının sürdüğünü söyledi.

Atlı, kovalarla taşıdıkları karla Eskimo evi yaptıklarını belirtti.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Eskimo, Baskil, Güncel, Haber

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