Baskil'de gençler kardan İglo evi yaptı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Baskil ilçesinde gençler kardan kardan Eskimo evi (İglo) inşa yaptı.
BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde gençler kardan kardan Eskimo evi (İglo) inşa yaptı.
Canbeyler Mahallesinde gençlerin 2 metre yüksekliğinde yaptığı Eskimo evi ilgi gördü.
Gençlerden Abdulselam Atlı, ilçede 5 gündür kar yağışının sürdüğünü söyledi.
Atlı, kovalarla taşıdıkları karla Eskimo evi yaptıklarını belirtti.
AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri