Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Çukurova Basketbol'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükselen BOTAŞ'ın başantrenörü Aydın Uğuz, "Yeni takım olmamıza rağmen kazanmayı başardık." dedi.

Artuklu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan Uğuz, maça gösterilen ilgiden dolayı Mardin halkına teşekkür etti.

Rakiplerinin kaliteli bir ekibe ve antrenöre sahip olduğunu belirten Uğuz, şunları aktardı:

"Yeni takım olmamıza rağmen kazanmayı başardık. Bizim sloganımız 'anı yaşa', o anı yaşıyoruz. Kazanırsak seviniyoruz, kaybedersek de üzülüyoruz ama yaptığımız işten keyif alıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ile yarı finalde karşılaşacağız. Rakibimiz ligin en iyi kadrosu. Biz en iyi şekilde oynarsak maç farklı olacaktır."

Yıldızoğlu: "Kazanmak için 40 dakika mücadele lazım"

Çukurova Basketbol'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ise "Yakın zamanda BOTAŞ ile oynadığımız ikinci maçtı. Kaybettiğimiz maçın çok benzeri şekilde yenildik. O maçta da kritik yerlerde üç sayılık basketlere izin verdik. Chelsea Gray'in de basketbolunu engelleyemedik. Çalıştığınız yerlerden puan kazanamayınca maçı da kazanamıyorsunuz. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama maçı kazanmak için 40 dakika mücadele etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.