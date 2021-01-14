Basketbolda korona nedeniyle Türkiye Kupası düzenlenmeyecek
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Basketbolda korona nedeniyle Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

14.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:49
Basketbolda korona nedeniyle Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu, kulüplerden gelen hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 2020-2021 sezonunda hem kadınlarda hem de erkeklerde Türkiye Kupası organizasyonunun düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü. ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti."

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