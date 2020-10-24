Basketbol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Basketbol: Toplu sonuç

24.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:27
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası ise 5 maçla başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftası 5 maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ: 83-70

HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom: 84-89

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78

Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 66-92

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 100-101

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 96-47

Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-74

İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 64-72

Galatasaray-BOTAŞ: 75-60

Ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket: 82-63

Bornova Belediyespor-Final Spor: 82-71

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce: 72-92

Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net: 83-86

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor: 75-62

Ligde Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Özgür Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Derviş Zaim Binnur Kaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Fransa Sakarya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: Toplu sonuç - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 22:34:08. #1.14#
title