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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ise 3 maçla başladı.

30.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:32
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ise 3 maçla başladı.

Basketbol 1. Ligi'nin 8'inci haftasında 6, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10'uncu haftasında ise 5 karşılaşma oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi


Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket: 83-80

Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji: 82-68

Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ: 69-61

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom: 91-90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 95-86

Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor: 103-24

İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 92-79

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-75

Konyaspor-Final Gençlik: 95-94

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 79-74

Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 89-87

Akhisar Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 90-79

Gemlik Basketbol-Bornova Belediyespor: 79-64

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Sakarya Yükseliş: 84-60

Yalova VİP-Bosna 34: 58-69

Bursa Büyükşehir-Mersin Üniversitesi: 83-54

Emlak Konut-Urla Belediyespor: 101-57

Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Başak: 63-65

Kaynak: AA
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