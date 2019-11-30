Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ise 3 maçla başladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ise 3 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8'inci haftasında 6, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10'uncu haftasında ise 5 karşılaşma oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket: 83-80
Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji: 82-68
Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ: 69-61
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom: 91-90
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 95-86
Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor: 103-24
İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 92-79
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-75
Konyaspor-Final Gençlik: 95-94
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 79-74
Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 89-87
Akhisar Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 90-79
Gemlik Basketbol-Bornova Belediyespor: 79-64
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Sakarya Yükseliş: 84-60
Yalova VİP-Bosna 34: 58-69
Bursa Büyükşehir-Mersin Üniversitesi: 83-54
Emlak Konut-Urla Belediyespor: 101-57
Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Başak: 63-65