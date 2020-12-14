Basketbol: THY Avrupa Ligi
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

14.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:31
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın ve 16 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın Rusya'da CSKA Moskova ile mücadele edecek. Megasport Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - ALBA Berlin (Almanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

16 Aralık Çarşamba:

19.00 Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Barcelona (İspanya) - Khimki (Rusya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Maccabi Playtika (İsrail)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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