Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66

01.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:56
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66

İsmail Hakkı ErgünİZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66'lık skorla mağlup etti.

İsmail Hakkı Ergün

İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66'lık skorla mağlup etti. Ligde Aliağa 5. galibiyetini alırken, Gaziantep ekibi ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

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Hakemler: Özlem Yalman xx, Kerem Baki xx, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 15, Boran Güler xx 4,,Yiğitcan Turna x 3, Ege Arar x, Hakan Yapar x, Thomas Wimbush xxx 13, Stephen Zack xx 9, Ian Hummer xxx 15, Dorukhan Engindeniz xx 8

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Gaziantep Basketbol: Brynton Jevon Lemar xx 8,Rashard Daequan Kelly xxx 11, İsmail Cem Ulusoy xx 8, Orhan Aydın Haciyeva x 4, Trevis Jemar Simpson xxx 13, Marko Tomas xx 6, Metehan Akyel xx 6, Can Uğur Söğüt xx 6, Muhammed Doğan Şenli x 4

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 21-14 (Aliağa lehine)

Devre: 40-32 (Aliağa lehine)

3. Periyot: 54-61 (Gaziantep Basketbol lehine)

(İHA)

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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