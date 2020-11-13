Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

13.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:35
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 5'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 5'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Tutti Frutti Extra Bursaspor (BJK Akatlar)

15.15 Türk Telekom-Fenerbahçe (Ankara)

17.30 TOFAŞ-OGM Ormanspor (Tofaş)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)

15 Kasım Pazar:

13.00 Aliağa Petkim-Beşiktaş (Enka)

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)

20.00 Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Finalspor-Samsunspor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket-Ankara Anadolu Basket (Pamukkale Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyesi-Bornova Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)

15 Kasım Pazar:

17.00 Sigortam.Net-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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