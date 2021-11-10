SIG Strasbourg: 85-75 - Haberler Spor
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SIG Strasbourg: 85-75

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Spor
SIG Strasbourg: 85-75

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Carsten Straube (Almanya)TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7SIG STRASBOURG: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22,...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius ( Litvanya ), Carsten Straube ( Almanya )

TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7

SIG STRASBOURG: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22, Morin 12, Roberson 15, Curier 3, Lansdowne, Maille, Mitchell 5, Udanoh 6

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

İLK YARI: 46-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4'üncü hafta maçında TOFAŞ, Fransa takımı SIG Strasbourg'u 85-75 mağlup etti. TOFAŞ, bu galibiyetle ilk sıradaki yerini korudu.

Maça iyi başlayan TOFAŞ, 2'nci dakikayı 5-2 önde bitirdi. 9 sayılık seri yakalayan TOFAŞ, farkı 4'üncü dakikada 12 sayıya çıkardı ve skoru 14-2'ye getirdi. Savunma ve hücumda rakibine üstünlük sağlayan TOFAŞ, ilk periyotu 27-15 önde tamamladı.

İkinci periyotun başında Bohacik, Udanoh ve Mitchell ile sayılar bulan SIG Strasbourg, 9-0'lık seri yakaladı. Maçın 13'üncü dakikasında ise fark 3 inerek, skor 27-24'e geldi. Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu ve Cruz'un ürettiği sayılarla ritmine geri dönen TOFAŞ, devreyi 46-35 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta karşılıklı sayılar üreten 2 takım, maçın 28'inci dakikasında skoru 60-60 eşitliğe getirdi. TOFAŞ, üçüncü periyodu 63-62 önde tamamladı.

Son çeyrekte Shepherd ve Berk Uğurlu ile hücumda etkili olan TOFAŞ, 34'üncü dakikada 7 sayılık fark yakaladı ve skoru 72-65'e getirdi. Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ,  rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü ve maçtan 85-75 galip ayrıldı.


- Bursa
SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

SIG Strasbourg: 85-75

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Spor Haberleri
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