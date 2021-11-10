SIG Strasbourg: 85-75
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Spor
SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Carsten Straube (Almanya)TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7SIG STRASBOURG: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22,...
SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius ( Litvanya ), Carsten Straube ( Almanya )TOFAŞ: Cruz 12, Berk Uğurlu 10, Cook 7, Simmons 15, Zubcic 14, Yiğit Arslan 8, Bora Satır, Emre Tanışan 4, Shepherd 8, Muhsin Yaşar 7SIG STRASBOURG: Bohacik 4, Cavaliere 8, Crocker 22, Morin 12, Roberson 15, Curier 3, Lansdowne, Maille, Mitchell 5, Udanoh 61'İNCİ PERİYOT: 27-15İLK YARI: 46-353'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4'üncü hafta maçında TOFAŞ, Fransa takımı SIG Strasbourg'u 85-75 mağlup etti. TOFAŞ, bu galibiyetle ilk sıradaki yerini korudu.Maça iyi başlayan TOFAŞ, 2'nci dakikayı 5-2 önde bitirdi. 9 sayılık seri yakalayan TOFAŞ, farkı 4'üncü dakikada 12 sayıya çıkardı ve skoru 14-2'ye getirdi. Savunma ve hücumda rakibine üstünlük sağlayan TOFAŞ, ilk periyotu 27-15 önde tamamladı.İkinci periyotun başında Bohacik, Udanoh ve Mitchell ile sayılar bulan SIG Strasbourg, 9-0'lık seri yakaladı. Maçın 13'üncü dakikasında ise fark 3 inerek, skor 27-24'e geldi. Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu ve Cruz'un ürettiği sayılarla ritmine geri dönen TOFAŞ, devreyi 46-35 önde bitirdi.Üçüncü periyotta karşılıklı sayılar üreten 2 takım, maçın 28'inci dakikasında skoru 60-60 eşitliğe getirdi. TOFAŞ, üçüncü periyodu 63-62 önde tamamladı.Son çeyrekte Shepherd ve Berk Uğurlu ile hücumda etkili olan TOFAŞ, 34'üncü dakikada 7 sayılık fark yakaladı ve skoru 72-65'e getirdi. Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü ve maçtan 85-75 galip ayrıldı.- Bursa