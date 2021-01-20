Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Marius Cuilin (Romanya), Nicolas Maestre (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya)Galatasaray: Trice 11, Macon 23, Motum 6, Williams 10, Göksenin Köksal 9, Hunter 16, Jefferson 5, Ayberk Olmaz 1, Barış Ermiş, Yiğit ArslanDinamo Sassari: Spissu 23, Bilan 12, Burnell...
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Marius Cuilin (Romanya), Nicolas Maestre (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya)
Galatasaray: Trice 11, Macon 23, Motum 6, Williams 10, Göksenin Köksal 9, Hunter 16, Jefferson 5, Ayberk Olmaz 1, Barış Ermiş, Yiğit Arslan
Dinamo Sassari: Spissu 23, Bilan 12, Burnell 5, Bendzius 20, Gentile 15, Kruslin 11, Katic 6, Gandini, Treier
1. Periyot: 17-23
Devre: 32-46
3. Periyot: 58-73
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, evinde İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye 92-81 mağlup oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha