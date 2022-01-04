Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: Edip BuranHakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan), Margarita Petronko (Rusya)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Holingsvorth 10, Fagbenle 8, Hayes 9, Thomas 15, Zellous 6, Turner 4, Anigwe 14Lointek Gernika: Mbore 10, Silva 3, Bjorklund 4,...
Salon: Edip Buran
Hakemler: Franko Gracin (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan), Margarita Petronko (Rusya)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Holingsvorth 10, Fagbenle 8, Hayes 9, Thomas 15, Zellous 6, Turner 4, Anigwe 14
Lointek Gernika: Mbore 10, Silva 3, Bjorklund 4, Brcaninovic 6, Buch 13, Alberdi, Ginzo 2, Ariztimuno 2
1. Periyot: 23-6
Devre: 42-15
3. Periyot: 62-27
Beş faulle çıkan: 36.33 Brcaninovic (Lointek Gernika)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, İspanya'nın Lointek Gernika takımını 69-40 yendi.
İlk maçta rakibine deplasmanda 24 sayı farkla 83-59 mağlup olan Mersin ekibi, rövanş karşılaşmasını 29 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.