Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

28.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:04
Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sergei Beliakov (Rusya), Franko Gracin (Hırvatistan)Beşiktaş Icrypex: Blackmon 14, Şehmus Hazer 25, Markell Johnson 6, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 16, Berry II 21, Egehan Arna 4, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sergei Beliakov (Rusya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Beşiktaş Icrypex: Blackmon 14, Şehmus Hazer 25, Markell Johnson 6, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 16, Berry II 21, Egehan Arna 4, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu

CSU Sibiu: Addison 23, Philmore 12, Torok 5, Tohatan 7, Williams 8, Ryback Johnson 2, Jackson 14, Hardy 10

1. Periyot: 25-25

Devre: 48-42

3. Periyot: 74-48

Beş faulle çıkan: 33.08 Philmore (CSU Sibiu)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş Icrypex, gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 90-81 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı. CSU Sibiu ise ilk kez mağlup oldu.

Beşiktaş Icrypex, üçüncü maçında yarın saat 18.00'de Bulgaristan takımı Balkan Basket ile karşı karşıya gelecek. Romanya takımları CSM Oradea ile CSU Sibiu ise saat 15.00'te karşılaşacak.

Maça etkili başlayan CSU Sibiu, 4. dakikayı 12 sayı farkla 14-2 önde geçti. Hücumda kısa oyuncularının skor katkısıyla toparlanan Beşiktaş Icrypex, 7. dakika biterken farkı 2 sayıya düşürdü: 17-19. Çekişmeli geçen ilk çeyrek, 25-25 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken çeyreğin son bölümlerinde Berry II ve Blackmon'la sayılar bulan Beşiktaş Icrypex, soyunma odasına 48-42 üstün girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan siyah-beyazlı takım, Şehmus Hazer'in basketiyle 22. dakika biterken farkı 13 sayıya çıkardı: 55-42. Çeyrek boyunca 26 sayı kaydeden Beşiktaş Icrypex, rakibine 6 sayı şansı verdi ve final periyoduna 74-48 skor avantajıyla önde gitti.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Icrypex, maçı 90-81 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA Avrupa Kupası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 20:07:16. #1.16#
title