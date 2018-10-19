Basketbol Cumhuriyet Kupası Gaziantep Kolej Vakfı'nın

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 6.Geleneksel Basketbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası Şampiyonasında şampiyonluk kupasını GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkek Basketbol Takımı namağlup unvanla kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci'den şampiyonluk kupasını alan şampiyon takım oyuncuları sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.

Potaların değişik kategorilerinde efsane takımlarına sahip olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Basketbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası Şampiyonasında şampiyonluğunu ilan ederek birincilik kupasını kazandı. 16 okul takımının yarıştığı Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasının galibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları grubunda yaptığı maçları farklı skorlarla kazanarak basketbolda ki ağırlığını şampiyonada bir kez daha ortaya koydu. GKV Özel Okulları Yıldız Erkekler Basketbol Takımı ilk maçında, Bahçeşehir kolejini 96-28 yenerken ikinci maçında Yeryüzü Koleji'ni 72-43'lik skorla, ardından Özel Deva Okullarını 63-49, Adnan A.Ş: Ortaokulunu 63-31'lik skorla yenerek finale yükseldi. Finalde Kaleoğlu Ortaokuluyla karşılaşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu maçı da 65-51'lik skorla yenerek şampiyonluk kupasını kazandı.

Şehitkamil Atatürk Spor Salonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkececi'den alan şampiyon sporcular tebrikleri kabul etti. Basketbol Sporunun Gaziantep Kolej Vakfında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan elde edilen sonucun büyük emekler ve çabalarla gerçekleştiğini ifade ederek, "2018 yılının en anlamlı kupalarından birisi olan Cumhuriyet Kupasını kazanarak bizleri onurlandıran Yıldız Erkekler Basketbol Takımımızı ve onların bu günlere gelmesinde önemli görevler üstlenen antrenörlerimiz Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan'ı yürekten kutluyorum. Bütün okul sporları gibi basketbol da bizler için önemlidir ve gerek okullarımızın gerekse kentimizin adının bu spor dalıyla ülke genelinde duyurulmasında geçtiğimiz eğitim öğretim yılında önemli başarılara imza attık. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da yine değişik kategorilerde ki basketbol takımlarımızla ülke genelinde yeni başarılara imza atacağımıza inanıyor bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli velilerimize, öğrencilerimize ve şampiyon sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Antrenörlüklerini Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan'in Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımında Eren Bilir, Alperen Özkanlı, Arda Karagülle, Atakan Berdan, Eyüp Murat Kılıç, Baran Aydın, Kerem Durmuş, Taha Torunoğlu, Orkun Gündoğdu, İsmet Cem Kasımoğlu, Ali Gökay Gören, Yüksel Batın Korkmaz, Tolga Tiryaki ve Burak Özkiraz görev aldı. - GAZİANTEP