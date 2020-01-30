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Başkentteki kafe işletmecisi, bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

Ankara'da kafe işleten Muzaffer Mehmet Akgeyik, 1 günlük gelirini AFAD hesabına yatırarak depremzedelere gönderdi.

30.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:38
Başkentteki kafe işletmecisi, bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

Başkentte kafe işletmeciliği yapan Muzaffer Mehmet Akgeyik, 'da meydana gelen nedeniyle bir günlük kazancını aracılığıyla bölgedeki depremzedelere gönderdi. Akgeyik, "Böyle günlerde birlik olup depremden etkilenenlere destek vermemiz lazım" dedi.

MÜŞTERİLER DE MEMNUN OLDU

Müşterilerinin bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Akgeyik, şahsi olarak katkı sağlamak isteyenlerin de bağışlarını dahil ettiğini belirtti.

PARAYI AFAD HESABINA YATIRDI

Akgeyik, bölgeye yardım göndermek isteyenler için açılan AFAD hesabına parayı yatırdıklarını söyledi. Depremzedelerin bölgedeki soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek durumunda kaldığına işaret eden Akgeyik, mağdur vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentteki kafe işletmecisi, bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı
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