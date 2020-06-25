Başkentte, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 418 kişiye idari para cezası verildi Ankara Valiliği tarafından yapılan denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 418 kişiye 374 bin 400 lira idari para cezasının verildiği bildirdi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 418 kişiye 374 bin 400 lira idari para cezasının verildiği bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "22-24 Haziran tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 416 kişiye toplam 374 bin 400 lira idari para cezası uyguladık. Kurallara uyalım lütfen." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA