Başkentte kaykay severler pistte yeteneklerini sergiledi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte kaykay severler pistte yeteneklerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkentte kaykay severler pistte yeteneklerini sergiledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı biten kaykay pisti kaykayseverlerin akınına uğradı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı biten kaykay pisti kaykayseverlerin akınına uğradı. Yeni pistin tadını çıkartan kaykaycılar, dikkatle hünerlerini gösterdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde bulunan, grafitilerle görsellik katılmış kaykay pisti kapılarını kaykayseverlere açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışı yapılan uluslararası standartlardaki ilk betonarme kaykay parkı "Yeni pistimizde Ankara'nın kayan yıldızlarından biri sen ol. Sokaklar piste. Senin dünyan Ankara" mottosuyla yapımı tamamlandı. Kaykay pistinde hünerlerini sergileyen kaykaycıların yanı sıra patenciler de kendi gösteri ekipmanlarını getirerek piste renk kattı.

"Yorgunluğumuzu atacağımız bir çim alan da var"

6 senedir paten sporu ile aralıksız uğraştığını belirten Kaan Deniz, "Büyükşeghir Belediyesi'nin yapmış olduğu kaykay parkına geldik. Gayet beğendim, rampalar hareketlere uygun tasarlanmış, buradaki dekoratifler, resimler ve parkın alanı gençlere uygun şekilde düşünülmüş. Alanda paten ve kaykay sürdükten sonra yorgunluğumuzu atacağımız, uzanacağımız çimler de var. Daha öncesinde sokaklarda kayıyorduk. Piste ulaşım imkanımız yoktu. Sonradan aynı semtte bir kaykay parkı daha açıldı ve buranın açılışını görüp bu parka geldik" diye konuştu.

Oğlunu kaykay parkına getiren ve tatile gitmeden önce o şehirdeki kaykay pistlerini araştırdıklarını aktaran Hüdayi Ercoşkun, "Ankara'daki ilk kaykay parklarından birisi bu park. Kaykay sürmek için uzak ilçelere gidiyorduk. Evimizin yakınında da bu hizmeti taşımışlar. Bu sporu çocuklar birbirinden değil de eğitimli insanlardan bu sporu öğrenir. Oğlum kaykay kayarken burkulma ve darbelerin yanı sıra bir kere de kolunu kırdı. Yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir kaykayla uğraşıyor. Tatile gitmeden önce o şehirde kaykay parkı var mı diye araştırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Şafak Sezer Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Stefan Kuntz Alex Teixeira Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkentte kaykay severler pistte yeteneklerini sergiledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:02:57. #1.17#