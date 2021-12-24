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Başkan Yücel, 'Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na katıldı

Başkan Yücel, 'Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, TOBB, Habitat Derneği, GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde Şahinbey Kongre...

MANİSA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, TOBB, Habitat Derneği, GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu"na katıldı.

"Girişimciliğin Tam Zamanı" teması ile gerçekleştirilen forumun açılış oturumunda, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ile G3 Platform Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz birer konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, forumda, girişimciliğin hem bireyler için hem de ülkenin zenginleşmesi için önemli olduğunu söyledi.

Girişimciliğin dünyada ve Türkiye'de öneminin ve cazibesinin arttığı ifade eden Hisarcıklıoğlu, sadece bu sene içinde 150'den fazla yeni girişimim, 1,5 milyar doların üzerinde yatırım aldığını aktardı.

Dünyanın en çok indirilen uygulamaları içerisinde mobil oyunların birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye girişimcilik ekosisteminde de en çok yeni girişim kurulan sektörün, en fazla yatırım alan sektörün oyun sektörü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin unicorn sayısının 5'e ulaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunun ikiye katlanıp çift haneleri bulmasını beklediklerini aktardı.

Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel de Türkiye'nin birçok noktasından foruma katılan girişimci ve iş insanlarıyla buluşarak, Manisa ekonomisi ve fırsatları hakkında istişarelerde bulundu. - MANİSA

Başkan Yücel, 'Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na katıldı

Başkan Yücel, 'Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na katıldı

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