Başkan Yılmaz, Yerköy'de yardım seferberliği başlattı
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Başkan Yılmaz, Yerköy'de yardım seferberliği başlattı

24.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:48
Başkan Yılmaz, Yerköy'de yardım seferberliği başlattı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, korona virüs döneminde ihtiyaç sahibi ailelere ve kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın çeşitli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanya başlattı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, korona virüs döneminde ihtiyaç sahibi ailelere ve kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın çeşitli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanya başlattı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Yerköy'de kepenk kapatan esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim, ısınma, eğitim ve mobilya gibi ihtiyaçlarının karşılanması için "Bir Kardeşinle Sen de Tanış" kampanyası

başlatan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Pandemi sürecinde ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ekonomik durumu bozulan vatandaşların yanında olmaları gerektiğini dile getiren Başkan Yılmaz, "Yaşanılan bu zor süreç içerisinde, yardımsever hemşerilerimizin de destekleriyle imkanlarımız dahilinde bu güne kadar ilçemizdeki birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın insanlık onurunu rencide etmeden, sağ elin verdiğini sol ele göstermeden onların yanında olmaya özen gösterdik. Onların yüreklerini ısıtmaya, sofralarına aş, eğitimlerine destek, yaralarına merhem olmaya çalıştık. Bu konuda sürdürmüş olduğumuz çalışmalarımızı daha etkili bir biçimde halkımızı, halkımızla buluşturarak sürdürmek istiyoruz" dedi.

"Bir Kardeşinle Sen de Tanış" kampanyası ile ilçe halkını duyarlı olmaya davet eden Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi olan bir ailemizin elinden tutarak onların yüreklerini ısıtmalarını, sofralarına aş, yaralarına merhem olmalarını istirham ediyorum. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin gıda, giyim, ısınma, eğitim, eşya gibi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bir yardım kampanyasını ilçemizde başlatıyoruz. Kampanyamıza katılarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak isteyen, yorgun yürekleri ısıtmak, hüzünlü yüzlerdeki tebessüme vesile olmak isteyen hemşerilerimi yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına davet ediyorum. Kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın, belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi ile iletişime geçerek bilgi almaları yeterli olacaktır" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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