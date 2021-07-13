Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız"

Başkan Yılmaz: 'Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Mersinli milli sporcular Ersu Şaşma ve Tuğçe Şahutoğlu'nun Yenişehir ilçesindeki evlerine pankart astırarak başarılar diledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Mersinli milli sporcular Ersu Şaşma ve Tuğçe Şahutoğlu'nun Yenişehir ilçesindeki evlerine pankart astırarak başarılar diledi.

Sırıkla atlamada damgasını vurarak Türk atletizm tarihine adını yazdıran milli atlet Ersu Şaşma ile çekiç atmadaki derecesiyle Türkiye'yi gururlandıran milli atlet Tuğçe Şahutoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota kazandı. Yılmaz, olimpiyat öncesi her iki milli sporcunun evlerine pankart astırarak moral desteği verdi ve başarılar diledi. Olimpiyat kotası olan Ersu Şaşma tarihi başarısını, kendisini yetiştiren ve yakın zamanda hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'ye atfetmişti. "Hocamın hayali olan olimpiyat madalyası için çalışacağım" diyen Şaşma, antrenörü merhum Çömlekçi'nin bu hayalini gerçekleştirdi.

"Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz" diyen Başkan Yılmaz, "Mersin'den başarılı sporcularımızın yetişmesi bizleri gururlandırıyor. Her iki sporcumuzun da Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.

Ersu Şaşma'nın babası Ersin Şaşma ve annesi Suzan Şaşma ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Oğlumuzun bu başarılarını Başkanımızın da desteklemesi bizleri çok sevindirdi ve mutlu etti. Hemşehrilerimizin oğlumuzu tanıması ve ilgilenilmesinden dolayı gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Şahutoğlu'nun babası Cemil Şahutoğlu ile annesi Saadet Şahutoğlu da Başkan Yılmaz'a yanlarında olduğu için teşekkür ederek, "Başkanımızın bu ilgisi bizleri çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz: 'Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020 finali İngiltere basınında: 'Penaltı laneti'
EURO 2020 finali İngiltere basınında: 'Penaltı laneti'
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mustafa Er Salih Uçan Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:41:22. #1.15#

title