Başkan yakayı ele verdi! Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, kendi kendine övgüler yağdırdı - Haberler
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Başkan yakayı ele verdi! Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, kendi kendine övgüler yağdırdı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, sosyal medyada hesap değiştirmeyi unutup kendini öven paylaşımlar yaptı. Yakayı ele verdiğini fark eden başkan, Tweet'leri sildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Karadeniz ekibi, yeniden ateş hattının sıcaklığını hissetti.

Başkan yakayı ele verdi! Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, kendi kendine övgüler yağdırdı

Hakan Karaahmet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile maç oynayamadığı için üzülen şehirden Fenerbahçe'yi yenemediği için üzülen bir şehre gelmek kolay olmadı. Gidenler, gelenler olur, yeşil beyaz sevda bir oyoldur. Yol devam eder, neye üzüleceğini insan kendi seçer" ifadelerini kullandı.

Başkan yakayı ele verdi! Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, kendi kendine övgüler yağdırdı

Hakan Karaahmet'in hesabından başkasının ağzından yazılmış bir Tweet daha geldi. O gönderide, "Siz bu şehrin umudusunuz başkanım. Yıllardır kimsenin yapamadığını yaptınız. Çok yakında bir destek gecesi düzenlenecek. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Giresunspor sevgisinden bahseden kaç kişi çıkacak. O günkü tabloda ne demek istediğini herkes anlayacak" ifadelerini kullandı.

Bu ikinci paylaşım kısa süre sonra silindi. Başkan'ın bu paylaşımları sosyal medyada mizah konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Haberler

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