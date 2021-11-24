Başkan Uz, Almanya'da ziyaretlerini sürdürdü

A. Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ve Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner'i makamlarında ziyaret etti.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Almanya'daki görüşme ve ziyaretlerini sürdürüyor. Kulüp çalışmaları ile ilgili Başkonsolos Banu Terzioğlu'na bilgi veren Başkan Uz, ziyaretin sonunda Terzioğlu'na üzerinde ismi yazılı 20 numaralı Denizlispor forması hediye etti. Ziyaretten dolayı Mehmet Uz'a teşekkür eden Başkonsolos Banu Terzioğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Uz daha sonra Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin anısına M. Erkan Öner'e üzerinde ismi yazılı Denizlispor forması takdim edildi.

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz Almanya ziyaretleri kapsamında Stuttgart Kulturhaus Arena'da düzenlenen yemekli toplantıda iş insanları ile bir araya geldi. İnşaat sektör temsilcilerinin katıldığı gecede konunun uzmanları form düzenlerken, Başkan Uz da bir konuşma yaptı. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz daha sonra Almanya'nın Karlsruhe kentinde inşaatına başlanan Karlsruhe DİTİB Minareli Cami'de incelemelerde bulundu. İnşaatın yapımını üstlenen Kılıçerbau'nun sahibi iş insanı Nihat Kılıçer ile bir araya gelen başkan Uz, Kılıçer'e böyle önemli bir projeyi üstlendiğinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. - DENİZLİ