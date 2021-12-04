Kaş Belediyesi 'Travel Turkey İzmir' de yerini aldı

İZMİR (İHA) - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bu yıl 15'incisi düzenlenen uluslararası turizm fuarı 'Travel Turkey İzmir'de Kaş standını ziyaret etti. İzmir Travel Turkey'in ülkede gerçekleştirilen en önemli turizm fuarlarından biri olduğunu söyleyen Ulutaş, son olarak 2019 yılında katıldıkları fuarda bu yıl da yer aldıklarını turizmciler ve sektör temsilcileriyle yeniden buluştuklarını kaydetti.

Kaş'ın turizm potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Ulutaş, "Önümüzdeki sene ilçemize İzmir'den misafir bekliyoruz. İzmir'den sonra İstanbul EMITT, Almanya ve Rusya fuarlarına da katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Öte yandan, fuar alanındaki Kaş standında belediye meclis üyeleri Hüseyin Sertçelik, İsmail Kavcar ve Abdullah Hamarat, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Aydın Çırak ile turizm esnafları yer aldı. - ANTALYA