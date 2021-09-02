Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı takımını ağırladı
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Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı takımını ağırladı

Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı takımını ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 26-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan yarışmada Türkiye ikincisi olan Söke Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nı ağırladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 26-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan yarışmada Türkiye ikincisi olan Söke Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nı ağırladı.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cumhur Sakız, Federasyon İl Temsilcisi Mehmet Üzüm, Altı Eylül Spor Kulübü Yöneticisi İsmail Aydıner, Söke Gençlikspor Yöneticisi Hüsmen Toptay, yarışmada belediyespor takımının yöneticiliğini yapan Necati Maldar, takım kaptanı Hüseyin Daşdibi ve sporcuların gerçekleştirdikleri ziyarette, Belediye Başkanı Levent Tuncel, şampiyon ekibi başarılarından dolayı tebrik etti. Farklı illerden, 25 kulüpten, 100 sporcunun mücadele ettiği yarışmada elde ettikleri başarı ile Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer alan Söke Belediyespor Takımının elde ettiği başarıyı çok önemsediklerini söyleyen Levent Tuncel, ayrıca bireysel olarak da ikincilik elde ederek milli takıma seçilen kaptan Hüseyin Daşdibi'ye başarı temennisinde bulundu. Hüseyin Daşdibi'nin son yıllardaki performansının, elde ettiği başarının tesadüf olmadığını söyleyen Tuncel, "Başta kaptanımız olmak üzere takımımızdan bir başarı bekliyordum" dedi.

TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cumhur Sakız, Erdek'te yapılan yarışmaya katılan Söke takımlarına verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı takımını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Tuncel, Söke'nin Türkiye ikincisi balık avı takımını ağırladı - Haberler Spor
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