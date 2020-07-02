Başkan Tuncel: "Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz" dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tuncel: "Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz" dedi

Başkan Tuncel: "Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz" dedi Söke Belediyesi araç parkına kazandırılan yeni hizmet araçlarının tanıtımını yaptı.

02.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:37

Başkan Tuncel: "Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz" dedi

AYDIN - Söke Belediyesi araç parkına kazandırılan yeni hizmet araçlarının tanıtımını yaptı. Araç tanıtımında basın mensuplarıyla bir araya gelen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, araç alımları ve Söke Belediyesi'nin mali durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bir yılda borçlanmadan, 11 yeni araç alındı"

Başkan Tuncel; "Söke Belediyesi geçtiğimiz bir yıllık süreç içerisinde 11 adet yeni araç almıştır. Bunları borç ve banka kredisi ile yani Söke'yi borçlandırarak değil; 1 milyon 635 Bin TL kendi bütçemizden ödeyerek aldık. Tüm araç bedelleri de ödenmiştir. Söke Belediyesi'nin yasalar elverdiğince maddi gücü her şeye yetmektedir" dedi.

Göreve ilk geldiği günlerde "Haziran ayında maaşları ödesinler, biz dişimizi kıracağız" gibi lafların edildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Üzerinden bir yıl geçti, bir Haziran daha geldi, geçti. Söke Belediyesi şu anda mali açıdan gelebileceği en iyi noktalardan birine gelmiştir. Söke Belediyesi bugün borçla iş yapmıyor. Araçlarımızın belediyemize yıpranma payı çok yüksek. Bu yüzden hizmet araçlarımızı yeniliyoruz" dedi. Söke Belediyesi' nin bugün esnafa borcunun olmadığını, yapılan işlerin karşılığında ödenmesi gereken paranın en kısa sürede ödendiğine dikkat çeken Başkan Tuncel, "Söke Belediyesi'nin mali durumunu nasıl düzelttiniz?" sorusu üzerine; "Herkes benim oturduğum pencereden baktığında ağaç görüyor; ben Söke'ye ne kazandırabilirim, nasıl hizmet üretebilirim diye bakıyorum. Ben büyük projeler yapmak, 120 Bin kişiyi ilgilendiren hizmetleri ortaya koymak için görevimin başındayım" dedi. Başkan Tuncel hiçbir zaman çeşitli bahaneler ardına sığınmayacaklarının da altını çizdi.

"Mobil Hizmet Aracı yakın zamanda hizmete girecek"

Başkan Tuncel açıklamasında, "Mobil Hizmet Aracı projemiz ile ilgili bir sözümüz vardı. Bu aracımızın da son hazırlıkları yapılıyor Yakın zamanda hizmete girecek. Bu araçla Çavdar köyündeki amcamız belediyeye para ödemeye yada benimle görüşmek için belediyeye gelmeyecek. Biz Söke Belediyesi'ni vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bu araç bize 45 gün içinde teslim edilecek" dedi.

"Çöp toplama araçlarının tamamını yenilemek istiyoruz"

Bir çöp toplama kamyonunun daha alındığını ve yakın zamanda Temizlik işleri filoşuna katılacağını belirten Başkan Tuncel, "Temizlik işlerinde kullanılan çöp toplama araçlarının tamamını yenilemeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl alımlarımız devam edecek" dedi. Bugün temizlik işlerinde bir kısım araçların kiralık olduğunu belirten Başkan Tuncel, kiralama yöntemini istemediğini, bu araçların da yakın zamanda Söke Belediyesi' nin kendi hizmet araçları olacağını söyledi.

Başkan Tuncel: 'Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz' dedi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar Haber
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Haber
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın 'Korona testim pozitif bilginiz olsun' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Cahit Özkan Esra Erdoğan Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Ali Palabıyık Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Tuncel: "Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz" dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:38:58. #1.15#
title