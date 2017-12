Başkan Tollu, Yatırımları Yerinde İnceledi

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.



Tüm beldelerde yaşam kalitesini yükseltecek modern tesislerin yapımında sona yaklaşılırken, Başkan Tollu, her beldeye kapalı pazar alanı ve düğün salonunu da içinde barındıran çok amaçlı tesisler, kreş, aqua park ve kongre merkezinin tamamlanmasıyla son bir yılda yapılan yatırımın 100 milyon lirayı aştığını belirterek, ilçe belediye imkanlarıyla dev yatırımların Erdemli'ye kazandırıldığını vurguladı. Aqua park, kreş, kongre merkezi, çok amaçlı sosyal tesisler, düğün salonları, kapalı semt pazarı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Tollu, "Yakında vatandaşlarımız sosyal tesislerine kavuşacak" dedi.



Erdemli'ye büyük bir ivme kazandırarak turizm merkezi olması amacıyla yapılan aqua parkı çalışmalarını da yerinde inceleyen Tollu, sona gelinen proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tollu, "1 yılda 100 milyon liraya yakın bir yatırım yapmak her belediyenin karı değil. Alata Mahallesi'nde inşaatına başlanılan aqua park projesinde sona geldik. Bunlar çok ciddi yatırımlar. Aqua park içerisinde, kafeterya, sosyal tesis, çocuk havuzu, kay kay ve yetişkin havuzunu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu proje vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verecektir. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenleyebileceğimiz bir tesise sahip olacağız. Denize alternatif olarak hizmete girecek bu proje, Erdemli'de bir ilk olma özelliğine sahip. Erdemli ilkleri bizimle yaşamaya devam ediyor. Erdemli'de yaşayan vatandaşlarımıza armağan olsun" diye konuştu.



Erdemli Belediyesi'nin eğitim konusunda da önemli adımlar attığını kaydeden Tollu, "Kreş hizmetiyle minikler uzman eğitmenler eşliğinde geleceğe hazırlanacak. Kreş hizmetiyle birlikte her türlü imkan sağlanarak 3-6 yaş grubu çocuklar evlerinden alınıp daha sonrada güvenli bir şekilde ailelerine teslim edilecek. Erdemli için çok ciddi bir eksikliği daha gidereceğiz. Bu manada gençlerimizin ve çocuklarımızın iki yabancı dil eğitimiyle kültürlü, ahlaklı bir şekilde yetişmeleri adına bu hizmetimizi vermeye hazırlanıyoruz. Zemin artı beş katlı inşaat çalışmamız bitmek üzere. Çok ciddi bir yatırımımız olan kreşimizde, yüzlerce çocuğumuzu alabilecek kapasitesi, yeşil bahçesi, oyun alanları, ders odaları, özel boyama odaları, uyuma odaları, yemekhane vb. odalar olacak. Kreşimizde yaşam kalitemiz için en iyi şekilde yetiştirip Kur-an'ı Kerim ve İngilizce eğitim desteğini alacaklar. Öğrenecek oldukları Arapça diliyle ibadetlerini yapan çocuklarımız okudukları surelerin ne anlama geldiklerini öğrenecekler. İngilizce ve Arapça eğitimiyle beraber toplamda 3 yabancı dil eğitimi alacak çocuklarımız. Özel okullardan çok daha nitelikli kolej özelliğinde olacak" ifadelerini kullandı.



Tollu ayrıca, Arpaçbahşiş, Kargıpınarı, Çeşmeli ve Ayaş mahallelerinde yapımında sona gelinen çok amaçlı tesisler ve düğün salonu inşaatını gezdi. Erdemli'nin tamamında hızlı bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyleyen Tollu, "Erdemli kuruluşundan bu yana ne hizmet aldıysa bu beş yıllık dönemde biz o hizmetlerden 'daha fazlasını yapacağız' dedik ve bu sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Tollu, son olarak kongre merkezi inşaatında ki çalışmaları yerinde inceledi. Kente kültür merkezini kazandırarak bu manada ilk adımı attıklarını kaydeden Tollu, Erdemli'nin hızlı bir gelişim hamlesi yaşadığına dikkat çekti. Erdemli'deki hızlı değişim ve gelişime ayak uydurmak adına dünyadaki ihtiyaçları da Erdemli'ye taşıma gayreti içinde olduklarına vurgu yapan Tollu, kentte düne kadar kültürel ve sanatsal faaliyetlerini icra edecek mekanların olmadığına değinerek, ilçeye kültür merkezini kazandırıp bu manada ilk adımı attıklarını söyledi. - MERSİN