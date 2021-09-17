Başkan Tollu'ya ödül

Mersin'de bir dergi tarafından düzenlenen 'iş ve ekonomi ödülleri' töreninde, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, iş dünyasına ve organizasyona verdiği destekten dolayı ödüle layık görülürken, 'yılın markası ödülü'ne Erdemli'nin dünya markası Eğriçayır Balları layık görüldü.

Ödülünü, Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan olan Başkan Tollu, üreten, ürettiğine artı değer katan bir anlayışla proje ve çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine erişmesi adına, bizim de iş dünyamızın, iş insanlarımızın gayreti, çabası, özellikle uluslararası piyasalara müdahil olmaları çok önemli. Erdemli Belediyesi olarak bu ülkenin gelişmesi için, bu ülkenin insanlarının müreffeh yaşaması için elimizden gelen her türlü imkan ve gayreti sarf ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşen dünyada, e-ticareti ilçemizde yaygınlaştırmak adına, ilçemizin ürettiği ürünleri dünya piyasasıyla buluşturmak için, özellikle genç girişimcilerimize öncülük ediyoruz. Bu ülkenin üretmeden, kazanmadan ve bunu dünya piyasasına sunmadan başka çaresi yok. Çünkü siz ne kadar kaliteli ürün üretirseniz üretin, bunu dünya pazarıyla buluşturmazsanız, ekonomiye tevdi etmezseniz bunun bir kıymeti, harbiyesi yok" dedi.

'Yılın markası, Eğriçayır"

Dünya Arıcılık Örgütünün düzenlediği yarışmada Türkiye'yi temsil eden Erdemli'nin markası Eğriçayır Balları, jüri tarafından yılın markası seçildi. Programda ödülü firma sahibi Celal Çay'a, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu takdim etti. - MERSİN

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