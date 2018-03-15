Başkan Toçoğlu, "Sakarya Trafikte Örnek Şehir Olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Şoförler Odası Başkanı Feridun Canbaz ve yönetimi ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, başkanlık makamında SESOB Başkanı Hasan Alişan'ı, Şoförler Odası Başkanı Feridun Canbaz ve yönetimini ağırladı. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette Şoförler Odası Başkanı Feridun Canbaz yaptığı açıklamada, "Ocak ayında gerçekleşen kongrenin ardından yeniden başkanlık görevine seçildik. Yeni yönetimimizle birlikte Büyükşehir Belediyemiz tarafından geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan şehirde trafik bilincini arttırmaya yönelik olan 'Şehir Paylaşmaktır' projesine destek sunmaya geldik. Bu şehir hepimizin. Trafikte insan kusurunu en aza indirmek için oda olarak elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

SESOB Başkanı Hasan Alişan yaptığı açıklamada, "SESOB olarak Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şehir Paylaşmaktır' sosyal sorumluluk projesine destek olmak bizleri oldukça mutlu etti. Daha öncede ifade ettiğim gibi; biz şehri paylaşmaya hazırız. Her türlü eğitim, önlem ve tedbire açığız. Değişime ve dönüşüme hazırız" diye konuştu.

Şoförler Odası yeni yönetimini tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz 'Şehir Paylaşmaktır' trafikte farkındalık hareketiyle Sakarya'yı daha yaşanabilir kılmayı amaçlıyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmanın yolu da; yollarımızı, caddelerimizi, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmekten geçiyor. Servis, minibüs, taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü esnafımızla ortak çalıştığımızda çok daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren Şoförler Odamıza ve SESOB'a teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Sakarya trafikte herkesin kurallara uyduğu örnek bir şehir olacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA