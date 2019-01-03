Başkan Tekintaş'tan Ziyaret ve İnceleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Efirli Mahallesi'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ek hizmet binasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyükşehir belediyesi olarak kendi imkanlarımız ile araçlarımızın bakımını, onarımını, korunmasını ve verimli çalışmasını sağlayacak tüm ekip ve ekipmanları burada sağlayabiliyoruz." dedi.

Yaklaşık bir yıl süren inşaat çalışmaları sonrasında Durugöl hizmet binasında bulunan bazı birimlerin yeni yerleşkeye taşındığı söyleyen Tekintaş, "Çelik konstrüksiyon sistemi kullanılarak imal edilen binalarda Ulaşım Dairesi Başkanlığının ana atölyesi, ek atölye, yedek parça ambarı, inşaat - demirbaş ambarı, akaryakıt- motorin birimi, trafik şubesinin idari alanı, depo alanı ile diğer daire başkanlıklarının depo alanı yer alıyor." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait küçük, büyük bütün araçların her türlü bakım ve onarımının yapıldığı Efirli yerleşkesinde önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Tekintaş, şöyle konuştu:

"Dışarıdan hizmet almadan burada istediğimiz zaman kendi imkanlarımızla araçlarımızın bakımını, onarımını, korunmasını ve verimli çalışmasını sağlayacak tüm ekip ve ekipmanları buradan sağlayabiliyoruz. Çalışma ekibimiz oldukça kuvvetli. Burada taşıma sistemlerini de tamamen vinçli bir sisteme dönüştürüp işimizin hızını artırmak ve modern bir yapıya kavuşturmak için her şey hazır durumda. Burası modern, özel ve güzel bir tesis. Büyükşehir belediyesi olduktan sonra yapılabilecek önemli işlerden birisi de buydu. Bunu da başarmış olmanın mutluluğu içerisinde hem çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA